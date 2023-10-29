Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім поділився, як бореться зі стресом у незвичайній уніформі.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім показав, як бореться зі стресом, поділившись із українцями. Про це чиновник поділився у своєму особистому Інстаграмі, де публікує багато цікавого.

На фото Віталій Кім був у спортивній формі. Чиновник грав у волейбол разом із іншими у спортзалі.

"Спорт допомагає у всьому", - написав голова Миколаївської ОДА.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Віталію, а можна так само, як і м'яч, подати ракету на московію?)",

"Я теж у цьому залі займалася волейболом) Вогонь",

"Де у Миколаєві є волейбол для молоді? У кого не питаю ніхто не знає".

Варто зазначити, Віталій Кім – голова Миколаївської ОДА. Чиновник одразу став популярним після початку повномасштабного вторгнення, виходячи в ефіри та підбадьорюючи українців. Керівник області завжди починав своє звернення із фрази "Доброго вечора, ми з України", яка стала крилатою після цього. Чиновник захоплюється спортом, але не завжди закінчується вдало. Як виявилося, нещодавно Віталій Кім пошкодив свою ногу та поділився фотографією, демонструючи свою травму.

"Спорт- це життя :) правда бувають нюанси. Травмував ногу(надрив м'язу). Відбрихався від гіпсу, але ходити забороняють. На роботу все одно піду, але доведеться скасувати поїздки по області та купу заходів на найближчі 2-3 тижні", - написав Віталій Кім.

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