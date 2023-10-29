Глава Николаевской ОГА Виталий Ким поделился, как борется со стрессом в необычной униформе.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал, как борется со стрессом, поделившись с украинцами. Об этом чиновник поделился в своем личном Инстаграм, где публикует много интересного.

На фото Виталий Ким был в спортивной форме. Чиновник играл в волейбол вместе с другими в спортзале.

"Спорт помогает во всем", - написал глава Николаевской ОГА.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Виталию, а можно так же, как и мяч, подать ракету на московию?)",

"Я тоже в этом зале занималась волейболом ) Огонь",

"Где в Николаеве есть волейбол для молодежи? У кого не спрашиваю никто не знает".

Стоит отметить, Виталий Ким - глава Николаевской ОГА. Чиновник сразу стал популярным после начала полномасштабного вторжения, выходя в эфиры и подбадривая украинцев. Руководитель области всегда начинал свое обращения с фразы "Добрый вечер, мы из Украины", которая стала крылатой после этого. Чиновник увлекается спортом, но не всегда это заканчивается удачно. Как оказалось, не так давно Виталий Ким повредил свою ногу и поделился фотографией, демонстрируя свою травму.

"Спорт- это жизнь :) правда бывают нюансы. Травмировал ногу(надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", - написал Виталий Ким.

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