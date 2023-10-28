Після повномасштабного вторгнення українці все частіше почали переходити на вживання державної мови і спілкуватися нею в побуті. Проте варто зазначити, що частка російськомовних громадян в країні залишається значною. В суспільстві часто звучить аргумент, який пояснює використання російської мови тим, що військові на фронті також спілкуються нею.

Військовий Павло Вишебаба відреагував на це твердження та пояснив, чому в тилу важлива українська мова.

Вишебаба пригадав слова іншого військового з 3-ї штурмової бригади.

"Якщо ви російськомовний і виправдовуєте те, що військові говорять російською, то чого ви не на фронті? Ідіть і говоріть російською, тільки тут можна". Це прекрасна і дотепна відповідь", - каже він.

Він пояснює, що органічний перехід на іншу мову у спілкуванні відбувається поступово: спочатку це короткі діалоги, а потім більш складні розмови з рідними. Військові на фронті поки не мають на це часу, а тільки хто в тилу можуть це робити.

"Так переходять на українську. Тож якщо ви маєте час на такі зусилля, то навіщо виправдовуватись за допомогою тих, хто такого часу на ці зусилля не має?" - цікавиться військовий.

Згідно із законом про мову, сфера обслуговування повинна надавати послуги виключно українською мовою. Однак навіть з урахуванням цього положення, виникають випадки, коли люди відмовляються використовувати державну мову.

Військовий вважає, що це пов'язано зі стереотипами у суспільстві і надтою давністю деяких переконань. Для того, щоб спостерігалися значущі зміни, потрібен час.

"Суспільство - це дуже стійкий механізм, який впроваджує зміни поступово. Навіть автори закону про мову, який був прийнятий Верховною Радою, розуміли, що він не набуде чинності відразу після прийняття. Все через те, що суспільство поступово приймає будь-які зміни, оскільки у людей в голові існує багато стереотипів та упереджень щодо мови", - зауважує він.

Серед таких застарілих поглядів можна відзначити фразу: "Тебе вчили родичі спілкуватись російською, отже, такою мовою ти і повинен спілкуватися".

"Мова роду - це не тільки минуле, не лише та мова, якою з тобою спілкувалися батьки, бабусі, дідусі. Ти сам обираєш, якою мовою буде твій рід розмовляти у майбутньому. Тому я зараз абсолютно не зрозумію людей, які обирають мовою свого роду - російську", - пояснює військовий.

Джерело: 24 канал.

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