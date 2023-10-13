Вместо достижения своей цели, российские военные оказались сами в ловушке. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины и инструктор-пилот, Роман Свитан рассказал о последствиях российской атаки в направлении Авдеевки.

"Их операция началась с наступления на Донецк и охватывала Ясиноватую и Макеевку, где они атаковали украинские позиции. Зная о намерениях противника, украинские военнослужащие успели отступить и найти укрытие" - делится эксперт.

По оценке Свитана, российские военные, возможно, ожидали наступления украинских вооруженных сил, чтобы снять удары по жилым кварталам, но их ожидания не оправдались. Вместо этого, украинские военные провели контратаки.

"Они хотели устроить крупномасштабное наступление, планируя окружить Авдеевку полукругом от Водяного до Красногоровки. Передвигались в колоннах, включая танки и боевые бронированные машины" - раскрыл Свитан.

Также эксперт заметил, за все лето оккупанты не смогли эффективно организоваться и сформировать боевые позиции на Лимано-Купянском направлении. На данном направлении, до прихода холодов, российским войскам не удастся продвинуться.

Даже если российские вооруженные силы смогут как-то организоваться за несколько недель до наступления дождей, приближающихся с приходом холодов, дожди затруднят их передвижение.

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