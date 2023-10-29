После полномасштабного вторжения украинцы все чаще стали переходить на употребление государственного языка и общаться им в быту. Однако следует отметить, что доля русскоязычных граждан в стране остается значительной. В обществе часто звучит аргумент, объясняющий использование русского языка тем, что военные на фронте также общаются на нем.

Военный Павел Вышебаба отреагировал на это утверждение и объяснил, почему в тылу важен украинский язык.

Вышебаба вспомнил слова другого военного из 3-й штурмовой бригады.

"Если вы русскоязычный и оправдываете то, что военные говорят по-русски, то чего вы не на фронте? Идите и говорите по-русски, только здесь можно". Это прекрасный и остроумный ответ", - говорит он.

Он объясняет, что органический переход на другой язык в общении происходит постепенно: сначала это короткие диалоги, а затем более сложные разговоры с родными. Военные на фронте пока не имеют времени, а только кто в тылу могут это делать.

"Так переходят на украинский. Так что если у вас есть время на такие усилия, то зачем оправдываться с помощью тех, кто такого времени на эти усилия не имеет?" – интересуется военный.

Согласно закону о языке, сфера обслуживания должна предоставлять услуги исключительно на украинском языке. Однако даже с учетом этого положения возникают случаи, когда люди отказываются использовать государственный язык.

Военный считает, что это связано со стереотипами в обществе и давностью некоторых убеждений. Для того чтобы наблюдались значимые изменения, нужно время.

"Общество - это очень устойчивый механизм, который внедряет изменения постепенно. Даже авторы закона о языке, принятом Верховной Радой, понимали, что он не вступит в силу сразу после принятия. Все потому, что общество постепенно принимает какие-либо изменения, поскольку у людей в голове существует много стереотипов и предубеждений по поводу языка", - отмечает он.

Среди таких устаревших взглядов можно отметить фразу: "Тебя учили родственники общаться на русском, следовательно, на таком языке ты и должен общаться".

"Язык рода - это не только прошлое, не только тот язык, которым с тобой общались родители, бабушки, дедушки. Ты сам выбираешь, на каком языке будет твой род говорить в будущем. Поэтому я сейчас совершенно не пойму людей, выбирающих язык своего рода - русский", - объясняет военный.

Источник: 24 канал.

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