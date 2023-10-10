Украинским вооруженным силам удалось успешно устранить высокопоставленного офицера российской армии на юге Бахмута. Предположительно, этот офицер командовал одной из военных подразделений. Этот инцидент указывает на то, что украинские войска сумели настолько приблизиться к вражеским позициям, что им удалось ликвидировать ключевого представителя противника, поделился военный эксперт Роман Свитан.

"Российская сторона активно передислоцирует свою бронетехнику ближе к линии фронта. Ежедневно украинские вооруженные силы обнаруживают и уничтожают около двадцати танков, что наносит значительный ущерб врагу и снижает его боеспособность.

Во временно оккупированном городе Новая Каховка был ликвидирован представитель оккупационной администрации, вероятно, работавший по поручению российских властей. Не смотря на предположение о партизанской активности, подобную операцию, скорее всего, провели украинские спецслужбы" - поделился эксперт.

Также эксперт сообщил, важное направление продвижения украинских вооруженных сил (ВСУ) уже определено и находится в активной стадии развертывания. Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, фронтовая линия была успешно преодолена, и в настоящее время происходит постепенное расширение плацдарма в районе Новопрокоповки и Работино.

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