Вже з'явилися зразки західної військової техніки у районі Куп'янська та Авдіївки.

Всупереч посиленню дій російської окупаційної армії в районі Авдіївки, шанси захоплення міста залишають бажати кращого. Військовий експерт Роман Світан стверджує, що українські захисники мають можливість витримати кілька тижнів, після чого ситуація зміниться на їхню користь.

Світан наголошує, що російські війська перебувають у невигідних положеннях на лівому березі Дніпра, що робить виконання окупаційного завдання малоймовірним.

"Незабаром почнуться осінні дощі, які ускладнюють пересування важкої техніки супротивника. Чорнозем, характерний для Донбасу, стає майже як "бетон" у вологих умовах, що ускладнює пересування озброєння та військової техніки.

Вже з'явилися зразки західної військової техніки у районі Куп'янська та Авдіївки. Українці зможуть утримати ці два регіони до початку дощів, коли погода стане їхнім союзником" - ділиться експерт.

Також експерт згадав про значні втрати російських збройних сил у районі Авдіївки, де близько 200 одиниць військової техніки було втрачено.

Деяка техніка була повністю знищена, тоді як інша залишилася на полях і стала недоступною для вилучення. Втрати російських військ у районі Авдіївки за тиждень дорівнюють тим, які вони зазнали біля Вугледара за цілий місяць.

Останні новини України:

В українців відбирають квартири - хто під загрозою і що відбувається.

Також повідомлялось, що росіяни штурмують не тільки Авдіївку.

Крім того, Politeka.net писала, чому окупантам потрібна Авдіївка.