Уже появились образцы западной военной техники в районе Купянска и Авдеевки.

Вопреки усилению действий российской оккупационной армии в районе Авдеевки, шансы захвата города оставляют желать лучшего. Военный эксперт Роман Свитан утверждает, что у украинских защитников есть возможность выдержать несколько недель, после чего ситуация изменится в их пользу.

Свитан подчеркивает, что российские войска находятся в невыгодных положениях на левом берегу Днепра, что делает выполнение оккупационной задачи маловероятным.

"Скоро начнутся осенние дожди, которые затруднят передвижение тяжелой техники противника. Чернозем, характерный для Донбасса, становится почти как "бетон" во влажных условиях, что затрудняет передвижение вооружения и военной техники.

Уже появились образцы западной военной техники в районе Купянска и Авдеевки. Украинцы смогут удержать эти два региона до начала дождей, когда погода станет их союзником" - делится эксперт.

Также эксперт упомянул о значительных потерях российских вооруженных сил в районе Авдеевки, где около 200 единиц военной техники были утеряны.

Некоторая техника была полностью уничтожена, в то время как другая осталась на полях и стала недоступной для изъятия. Потери российских войск в районе Авдеевки за неделю равны тем, которые они понесли около Угледара за целый месяц.

Последние новости Украины:

У украинцев отбирают квартиры – кто под угрозой и что происходит.

Также сообщалось, что россияне штурмуют не только Авдеевку.

Кроме того, Politeka.net писала, почему врагу нужна Авдеевка.