Шаманська зазначила, що Козловський перебуває на передовій та ризикує своїм життям, і навіть потрапив під обстріл.

Український співак Віталій Козловський, який служить у Збройних Силах України, неодноразово критикував у соціальних мережах через те, що його активність в інтернеті, пов'язана з передовою лінією, викликає сумніви у користувачів, які вважають, що він використовує службу в армії для піару.

Проте Аліна Шаманська, близька подруга Віталія Козловського, у своєму підкасті "Розлючена" висловила вдячність співаку за його відданість і служіння на благо країни. Вона наголосила, що Козловський не просто виконує службу, а також вважається одним із найкращих військових у своєму батальйоні.

Шаманська зазначила, що Козловський перебуває на передовій та ризикує своїм життям, і навіть потрапив під обстріл, який мало не коштував йому життя. Все це робить його одним з найвідважніших і найвидатніших військових у його батальйоні, і він дійсно бере активну участь у бойових діях.

"Він перебуває в окопах, він був під обстрілом, і після цього інциденту він ледь не загинув. Він прощався з життям і думав, що це його останній день", - зауважила Козловський Аліна.

Зазначимо, після безлічі конфліктів та розбіжностей із колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, популярний артист та військовий Віталій Козловський вирішив поставити крапку у їхній суперечці. Коли Кондратюк відмовився дійти згоди, Козловський заявив, що його метою більше не є вирішення ситуації, а скоріше остаточне завершення цієї суперечки.

Козловський стверджує, що Кондратюк прагне не лише зруйнувати його імідж, а й дискредитувати його як особистість.

Останні новини України:

Ольга Сумська втрутилася в скандал Кондратюка і Козловського.

Віталій Козловський розповів нові деталі скандалу з Кондратюком.

Кондратюк звинуватив Козловського в брехні.