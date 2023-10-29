Шаманская отметила, что Козловский находится на передовой и рискует своей жизнью, и даже попал под обстрел.

Украинский певец Виталий Козловский, служащий в Вооруженных Силах Украины, неоднократно подвергался критике в социальных сетях из-за того, что его активность в интернете, связанная с передовой линией, вызывает сомнения у пользователей, которые считают, что он использует службу в армии для пиара.

Тем не менее, Алина Шаманская, близкая подруга Виталия Козловского, в своем подкасте "Розлючена", выразила признательность певцу за его преданность и служение на благо страны. Она подчеркнула, что Козловский не просто выполняет службу, а также считается одним из лучших военных в своем батальоне.

Шаманская отметила, что Козловский находится на передовой и рискует своей жизнью, и даже попал под обстрел, который чуть не стоил ему жизни. Все это делает его одним из самых отважных и выдающихся военных в его батальоне, и он действительно активно участвует в боевых действиях.

"Он находится в окопах, он был под обстрелом, и после этого инцидента он едва не погиб. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день", - подметила о Козловском Алина.

Отметим, после множества конфликтов и разногласий с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, популярный артист и военный Виталий Козловский решил поставить точку в их споре. Когда Кондратюк отказался прийти к соглашению, Козловский заявил, что его целью больше не является разрешение ситуации, а скорее окончательное завершение этого спора.

Козловский утверждает, что Кондратюк стремится не только разрушить его имидж, но и дискредитировать его как личность.

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