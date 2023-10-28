Організація Об'єднаних Націй (ООН) розповіла про надання грошової допомоги громадянам України, які постраждали внаслідок військового вторгнення росії. Але не всі можуть отримату цю грошову допомогу - є винятки, коли українцям відмовляють, пояснили на сайті UNHCR.

Українці мали можливість отримати грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень від ООН. Право на ці виплати належало переселенцям і мешканцям найбільш постраждалих областей, де активно триває конфлікт.

Щоб отримати грошову допомогу громадяни повинні відповідати наступним критеріям:

Сукупний дохід родини не повинен перевищувати 5 400 гривень. Відсутність інших міжнародних виділень.

Розмір грошової допомоги від ООН в цю зиму зросте. Раніше громадяни отримували 2 200 гривень щомісячно протягом 3 місяців. Тепер грошова допомога залежать від часу подачі заявки:

Громадяни, які подали заявку до 1 вересня 2023 року, продовжуватимуть отримувати 2 220 гривень щомісячно, і ці виплати триватимуть 3 місяці.

Ті, хто подавав заявку з 1 по 30 вересня 2023 року, отримуватимуть 2 200 гривень основних виплат та ще 2 220 гривень на підготовку до зими, і ці кошти виділятимуться протягом тримісячного періоду.

Громадяни, які подали заявку з 1 жовтня і до кінця 2023 року, отримуватимуть 3 600 гривень протягом 3 місяців, а також додатково 2 220 гривень.

Необхідно пам'ятати, що грошова допомога від ООН не надається тим громадянам, які не відповідають визначеним критеріям. Також важливо зауважити, що ініціатива має обмежений фінансувальний обсяг, і гроші надаються українцям, які перебувають у найбільш вразливому становищі.

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