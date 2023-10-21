Для подання заяви на отримання грошової допомоги слід звернутися до відповідної комісії або надіслати заяву електронною поштою.

В Україні відкрито можливість отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 3,3 тисяч гривень для певної категорії громадян. Заявки на цю допомогу приймаються до 31 жовтня 2023 року, і залишилося всього 10 днів, щоб встигнути зареєструватися.

Про це повідомили у Херсонській міській раді у Telegram-каналі.

Ця грошова допомога призначена для жителів Херсонської області, які зазнали втрат урожаїв через вибух Каховської Гідроелектростанції. Процедура реєстрації на отримання грошової допомоги триває до 31 жовтня 2023 року.

Грошова допомога у розмірі 3 318 гривень надається, як компенсація за кожну сотку, на якій був втрачений врожай овочів. Важливо зазначити, що компенсація обчислюється за площею втраченого урожаю, а не за загальною площею земельної ділянки, що належить власнику, і не перевищує 30 соток.

Для подання заяви на отримання грошовоъ допомоги потрібно звернутися до відповідної комісії, яка діє при місцевих військових адміністраціях, та подати спеціальну заяву до 31 жовтня 2023 року.

Пункти прийому заяв розташовані за наступними адресами:

Місто Херсон, вул. Гончарна, 4 (підвальне приміщення, поруч з діагностичним центром). Корабельна районна рада в місті Херсоні (вул. Суворова, 29). Дніпровська районна рада в місті Херсоні (вул. Перекопська, 166). Суворівська районна рада в місті Херсоні (вул. Маяковського, 8). Старостинські округи відповідно до місцезнаходження ділянки.

Також існує можливість подати електронну заяву на отримання грошовоъ допомоги, надіславши її на адресу електронної пошти: dmazrhmr2@gmail.com.

До заяви на отримання грошовоъ допомоги обов'язково потрібно долучити копії таких документів:

державний акт на право приватної власності на землю або

державний акт на право власності на земельну ділянку.

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

паспорт власника.

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

реквізити банківського рахунку у форматі UA.

технічний паспорт на будівлю.

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