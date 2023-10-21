В Украине открыта возможность получения единовременного денежного пособия в размере 3,3 тысячи гривен для определенной категории граждан. Заявки на эту помощь принимаются до 31 октября 2023 г., и осталось всего 10 дней, чтобы успеть зарегистрироваться.
Об этом сообщили в Херсонском городском совете в Telegram-канале.
Эта денежная помощь предназначена для жителей Херсонской области, понесших потери урожаев из-за взрыва Каховской Гидроэлектростанции. Процедура регистрации на получение денежного пособия длится до 31 октября 2023 года.
Денежная помощь в размере 3 318 гривен предоставляется как компенсация за каждую сотку, на которой был потерян урожай овощей. Важно отметить, что компенсация исчисляется по площади утраченного урожая, а не по общей площади принадлежащего собственнику земельного участка и не превышает 30 соток.
Для подачи заявления на получение денежной помощи следует обратиться в соответствующую комиссию, действующую при местных военных администрациях, и подать специальное заявление до 31 октября 2023 года.
Пункты приема заявлений расположены по следующим адресам:
- Город Херсон, ул. Гончарная, 4 (подвальное помещение рядом с диагностическим центром).
- Корабельный районный совет в городе Херсоне (ул. Суворова, 29).
- Днепровский районный совет в городе Херсоне (ул. Перекопская, 166).
- Суворовский районный совет в городе Херсоне (ул. Маяковского, 8).
- Старостинские округа в соответствии с местонахождением участка.
Также существует возможность подать электронное заявление на получение денежной помощи, отправив его по адресу электронной почты: dmazrhmr2@gmail.com.
К заявлению на получение денежной помощи обязательно нужно добавить копии следующих документов:
- государственный акт на право частной собственности на землю или
- государственный акт о праве собственности на земельный участок.
- выписка из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
- паспорт владельца.
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
- реквизиты банковского счёта в формате UA.
- технический паспорт на здание.
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