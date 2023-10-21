Для подачи заявления на получение денежной помощи следует обратиться в соответствующую комиссию или отправить заявление по электронной почте.

В Украине открыта возможность получения единовременного денежного пособия в размере 3,3 тысячи гривен для определенной категории граждан. Заявки на эту помощь принимаются до 31 октября 2023 г., и осталось всего 10 дней, чтобы успеть зарегистрироваться.

Об этом сообщили в Херсонском городском совете в Telegram-канале.

Эта денежная помощь предназначена для жителей Херсонской области, понесших потери урожаев из-за взрыва Каховской Гидроэлектростанции. Процедура регистрации на получение денежного пособия длится до 31 октября 2023 года.

Денежная помощь в размере 3 318 гривен предоставляется как компенсация за каждую сотку, на которой был потерян урожай овощей. Важно отметить, что компенсация исчисляется по площади утраченного урожая, а не по общей площади принадлежащего собственнику земельного участка и не превышает 30 соток.

Для подачи заявления на получение денежной помощи следует обратиться в соответствующую комиссию, действующую при местных военных администрациях, и подать специальное заявление до 31 октября 2023 года.

Пункты приема заявлений расположены по следующим адресам:

Город Херсон, ул. Гончарная, 4 (подвальное помещение рядом с диагностическим центром). Корабельный районный совет в городе Херсоне (ул. Суворова, 29). Днепровский районный совет в городе Херсоне (ул. Перекопская, 166). Суворовский районный совет в городе Херсоне (ул. Маяковского, 8). Старостинские округа в соответствии с местонахождением участка.

Также существует возможность подать электронное заявление на получение денежной помощи, отправив его по адресу электронной почты: dmazrhmr2@gmail.com.

К заявлению на получение денежной помощи обязательно нужно добавить копии следующих документов:

государственный акт на право частной собственности на землю или

государственный акт о праве собственности на земельный участок.

выписка из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

паспорт владельца.

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

реквизиты банковского счёта в формате UA.

технический паспорт на здание.

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