Организация Объединенных Наций (ООН) рассказала о предоставлении денежной помощи гражданам Украины, пострадавшим в результате военного вторжения россии. Но не все могут получить эту денежную помощь - есть исключения, когда украинцам отказывают, пояснили на сайте UNHCR.

Украинцы имели возможность получить денежную помощь в размере 6600 гривен от ООН. Право на эти выплаты принадлежало переселенцам и жителям наиболее пострадавших областей, где активно ведется конфликт.

Чтобы получить денежную помощь граждане должны удовлетворять следующим критериям:

Совокупный доход семьи не должен превышать 5400 гривен. Отсутствие других интернациональных выделений.

Размер денежной помощи от ООН в эту зиму вырастет. Ранее граждане получали 2200 гривен ежемесячно в течение 3 месяцев. Теперь денежная помощь зависит от времени подачи заявки:

Граждане, подавшие заявку до 1 сентября 2023 года, будут продолжать получать 2 220 гривен ежемесячно, и эти выплаты будут продолжаться 3 месяца.

Те, кто подавал заявку с 1 по 30 сентября 2023 года, будут получать 2200 гривен основных выплат и еще 2220 гривен на подготовку к зиме, и эти средства будут выделяться в течение трехмесячного периода.

Граждане, подавшие заявку с 1 октября и до конца 2023 года, будут получать 3 600 гривен в течение 3 месяцев, а также дополнительно 2 220 гривен.

Необходимо помнить, что денежная помощь от ООН не предоставляется гражданам, которые не отвечают определенным критериям. Также важно отметить, что инициатива имеет ограниченный финансирующий объем, и деньги предоставляются украинцам, которые находятся в наиболее уязвимом положении.

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