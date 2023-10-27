Про те, що сталося з Віталієм Козловським, розповіла українська блогерка і подруга співака Аліна Шаманська, пише Politeka.net.

"Мій близький друг Віталій Козловський зараз дійсно воює", - розповіла Шаманська в розмові з ведучим, блогером і героєм «Холостяка» Микитою Добриніним.

Шаманська розповіла, що Козловський показував їй кадри, які крім неї ніхто не бачив:

«Я бачила відео, яке не можна показувати і яке він не показує. Я бачила, як він стріляє».

Блогерка також запевнила, що Віталій Козловський не грає роль бійця, а дійсно ним є.

«Скажу, що знаю з перших вуст, що Козловський дійсно ризикує життям – він сидить в окопах, потрапляв під обстріл, після якого ледь не загинув. Він прощався з життям і думав, що це його останній день».

Як виявилося, в те, що Козловський буде ризикувати життям не вірили навіть чоловіки з його батальйона. Військовослужбовці були впевнені, що Віталій Козловський просто буде сидіти, а не воювати.

«Уся його команда, весь його батальйон, командир, підходили до нього, тиснули йому руку й казали: "Віталику, ми думали, що тебе відправили просто... Ми не думали, що реально воюватимеш. Ми думали, що ти пройдеш навчання і тебе посадять, типу сидіти. Віталику, ти один із найкращих військових», - розповіла Шаманська про свого друга Віталія Козловського.

Нагадаємо, днями Віталій Козловський розповів, що більше не у Нацгвардії.

«Черговий етап розпочато», - повідомив Козловський.

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