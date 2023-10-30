Актриса Ольга Сумська показала українцям фотографію Віталія Борисюка, де він був у військовій формі.

57-річна актриса Ольга Сумська з тих жінок, кому вдалося знайти кохання у другому шлюбі. З Віталієм Борисюком – нинішнім чоловіком, зірка познайомилася у театрі, коли він прийшов туди працювати. На той момент зірка ще була одружена і виховувала доньку від першого чоловіка – Євгена Паперного.

Почуття у пари були настільки сильними, що через деякий час таємних стосунків перший чоловік Сумський дізнався про роман, знайшовши фотографію Борисюка в актриси. Після гучного скандалу Ольга пішла до нового коханого і вже понад 26 років артистка щаслива у шлюбі з Віталієм.

А нещодавно в особистому Інстаграмі Ольга Сумська вирішила показати свого чоловіка. На цей раз Віталій був у військовій формі на чорно-білому фото. Знімок був датований 1985 роком, коли Борисюку було лише 22 роки. Він був одягнений у форму радянського солдата і, зважаючи на все, вона була занадто великою для актора.

Варто зазначити, що нещодавно Ольга Сумська розповідала, чи збирається Віталій Борисюк іти на фронт та захищати Україну. Як зазначила актриса, її чоловік військовозобов'язаний і в перші тижні війни вирушив до військкомату.

"Сказали, що поки не на часі, тому що сьогодні ми беремо військових. Звичайно, він готовий. У той страшний час ті чоловіки, які залишилися в нашому будинку в нашому мікрорайоні, вони захищали. Хоч і не тероборона, але вони були корисні. ", - наголосила Сумська.

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