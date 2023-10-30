57-летняя актриса Ольга Сумская из тех женщин, кому удалось найти любовь во втором браке. С Виталием Борисюком - нынешним мужем, звезда познакомилась в театре, когда он пришел туда работать. В тот момент звезда еще была жената и воспитывала дочь от первого мужа - Евгения Паперного.

Чувства у пары были настолько сильными, что через некоторое время тайных отношений первый муж Сумской узнал о романе, найдя фотографию Борисюка у актрисы. После громкого скандала Ольга ушла к новому возлюбленному и уже более 26 лет артистка счастлива в браке с Виталием.

А недавно в личном Инстаграм Ольга Сумская решила показать своего супруга. В этот раз Виталий был в военной форме на черно-белом фото. Снимок был датирован 1985 годом, когда Борисюку было только 22 года. Он был одет в форму советского солдата и судя по всему, она была слишком большой для актера.

Стоит отметить, что не так давно Ольга Сумская рассказывала, собирается ли Виталий Борисюк идти на фронт и защищать Украину. Как отметила актриса, ее муж военнообязанный и у первые недели войны отправился в военкомат.

"Сказали, что пока не ко времени, потому что сегодня мы берем военных. Конечно, он готов. В то страшное время те мужчины, которые остались у нас в доме в нашем микрорайоне, они защищали. Хотя и не тероборона, но они были полезны", - отметила Сумская.

Последние новости Украины:

Напомним, Ольга Сумская показала, как обычное печенье превратить в легендарный торт

Также Politeka писала, что Виталий Борисюк показал, как сделать обычное пюре идеальным

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская показала, как сделать целебную настойку из каштанов