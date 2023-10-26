Жорстокі бої продовжують не тільки за Авдіївки – стало відомо о ситуації на Бахмутському напрямку.

Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

«Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - коротко повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом самі бійці кажуть, що ситуація під Бахмутом важка.

«Максимально важкі дні», - каже військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

За його словами, мобільні групи окупантів «активно працюють».

«Чомусь оповідачі про те, як треба будувати фортифікаційні споруди з фейсбуків не йдуть в ТЦК і не їдуть до нас будувати», - зазначив український Герой.

Також «демон» повідомив, що наступ Сил оборони України змінюється контрнаступами, артилерії у окупантів дуже багато.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков, аналізуючи ситуацію в Авдіївці, повідомив, що ворог намагається розвинути успіх на залізниці та захопити якомога більше ділянок вздовж полотна.

Також, за словами Мірошнікова, окупанти намагаються максимально швидко рухатися на захід, якщо вдається перетнути залізницю.

«Терикон так ніхто і не контролює. Спроби ворога закріпитися, як і раніше, попереджаються з різних калібрів. Але треба за залізницею слідкувати, саме той напрямок є найнебезпечнішим на північному фланзі. Від Водяного-Опитного на північ ворог мав невеликі успіхи…», - повідомив кореспондент.

Останні новини України:

Росіяни жорстоко поплатилися за наступ на Авдіївку - що відбувається прямо зараз.

Також нагадаємо, що зроблено нову заяву щодо евакуації після трагедії.

Нові жахливі авіаудари - є загиблі і поранені.