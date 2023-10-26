Жестокие бои продолжают не только за Авдеевку – стало известно о ситуации на Бахмутском направлении.

Как сообщали в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки на Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - коротко сообщили в Генштабе ВСУ.

Тем временем сами бойцы говорят, что ситуация под Бахмутом тяжелая.

«Максимально тяжелые дни», – говорит военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, мобильные группы окупантов «активно работают».

«Почему рассказчики о том, как надо строить фортификационные сооружения из фейсбуков не идут в ТЦК и не едут к нам строить», - отметил украинский Герой.

Также «демон» сообщил, что наступление Сил обороны Украины сменяется контрнаступлениями, артиллерии у оккупантов очень много.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников, анализируя ситуацию в Авдеевке, сообщил, что враг пытается развить успех на железной дороге и захватить как можно больше участков вдоль полотна.

Также, по словам Мирошникова, оккупанты пытаются максимально быстро двигаться на запад, если удается пересечь железную дорогу.

«Террикон так никто и не контролирует. Попытки врага закрепиться по-прежнему предупреждаются из разных калибров. Но надо за железной дорогой следить, именно то направление является самым опасным на северном фланге. От Водяного-Опытного к северу враг имел небольшие успехи…», - сообщил корреспондент.

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