Популярна українська співачка Настя Каменських, яку часто критикують через різні висловлювання і навіть поведінку її чоловіка Потапа, поділилася думками та почуттями в Інстаграм. Як відомо, Каменських нерідко висміюють через пізнє повернення з Іспанії, тоді як її чоловік продовжує лише зрідка повертатися додому.

Зазначимо, нещодавно Потап потрапив у новий скандал через кілька пісень, які записав спеціально для відео у Тік-Тоці. Гнівна критика від українців продовжувала активно розповсюджуватись і Потапу знову довелося вибачатися. Каменських не стала коментувати ситуацію.

"Серед метушні повсякденного життя та швидкого темпу подій завжди важливо знайти час для роздумів. Саме вони дають мені можливість поринути у свої думки та почуття. І іноді найцінніше та найважливіше, що ми можемо подарувати собі – це миті спокою.

Ці миті дозволяють мені заспокоїти свій розум, віднайти внутрішню гармонію та відновити енергію. І я хочу побажати кожному з вас, завжди знаходити час для особливих моментів внутрішнього спокою та рефлексії” – написала Каменських.

У мережі відповіли на звернення Каменських:

"Мудра, талановита, найкраща; коли буде крута пісня?! Ти ж умієш!; задумалася про заспокоєння після Потапа; Нехай нарешті встановиться душевний баланс і затишок; добрі слова, з вашими скандалами".

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