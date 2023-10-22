Популярний український музикант, виконавець та тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров після різної критики звернувся до українців з проханням і підняв дуже важливу для суспільства тему. Пивоваров помітив, замість критики та висміювання артиста, краще люди звернули б увагу на допомогу постраждалим під час вторгнення окупантів.

«Знецінювати добро та чужі зусилля – улюблена справа хейтерів. Але це не завадить нам продовжувати допомагати нашим військовим! Ми робимо це щиро! Про це знають наші воїни та мільйони людей, які приходять на концерти. Дякую вам за підтримку!

А диванним експертам скажу ось що: замість того, щоб поливати брудом інших, підніміть свої с*аки і зробіть щось корисне для країни!» – написав Пивоваров.

Він додав, що Віталій Верес – герой, який втратив зір у війні з окупантами. Завдяки таким, як він, ви можете прокидатися щодня, тому було б добре підтримати чоловіка не лише словами.

Ми також писали, беручи участь у пісенному шоу "Голос" разом з іншими колегами як суддя, Пивоваров отримує не лише позитивні коментарі, а й критику. Вирішивши відповісти на досить брутальні слова українців, Пивоваров посміявся з хейтерів і показав нове відео.

«Пивоварів проти хейтерів» – написав співак під роликом, у якому зобразив одразу кілька різних ролей.

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