Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров, после различной критики, обратился к украинцам с просьбой и поднял очень важную для общества тему. Пивоваров подметил, вместо критики и высмеивания артиста, лучше бы люди обратили внимание на помощь пострадавшим во время вторжения оккупантов.

«Обесценивать добро и чужие усилия – любимое дело хейтеров. Но это не помешает нам продолжать помогать нашим военным! Мы делаем это искренне! Об этом знают наши воины и миллионы людей, которые приходят на концерты. Благодарю вас за поддержку!

А диванным экспертам скажу вот что: вместо того, чтобы поливать грязью других, поднимите свои с*аки и сделайте что-нибудь полезное для страны!» - написал Пивоваров.

Он добавил, Виталий Верес – герой, потерявший зрение в войне с оккупантами. Благодаря таким, как он, вы можете просыпаться каждый день, поэтому было бы хорошо поддержать мужчину не только словами.

Мы также писали, участвуя в песенном шоу "Голос" вместе с другими коллегами в качестве судьи, Пивоваров получает не только позитивные комментарии, но и критику. Решив ответить на довольно грубые слова украинцев, Пивоваров посмеялся над хейтерами и показал новое видео.

«Пивоваров против хейтеров» - написал певец под роликом, в котором изобразил сразу несколько разных ролей.

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