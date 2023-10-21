Популярний український музикант, виконавець та тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров, який уже не раз стикався з різною критикою на шоу через свої емоційні висловлювання або навіть через незвичайні співи, вирішив знову здивувати. Артист, як відомо, досить популярний виконавець, який активно виступає та підтримує ЗСУ, випускає нові альбоми та просуває українську творчість.

Беручи участь у пісенному шоу "Голос" разом з іншими колегами як суддя, Пивоваров отримує не лише позитивні коментарі, а й критику. Вирішивши відповісти на досить брутальні слова українців, Пивоваров посміявся з хейтерів і показав нове відео.

«Пивоварів проти хейтерів» – написав співак під роликом, у якому зобразив одразу кілька різних ролей.

«Ну, хоч хтось зібрав усіх Пивоварових одразу, нарешті; Хейтери вам Артема не зачепити; Що не пісня то хіт!); Люблю Вашу творчість, дякую; успіх без хейтерів неможливий також))) нехай бояться собі далі, додумався ж;

А як тепер не втриматись і не заспівати на концерті «бла-бла-бла»? допоможіть припинити це чути; Це ж розрив 😂 Це ж потрібно до такого додуматися» - пишуть у мережі українці Півоварову у відповідь.

Раніше Пивоваров у ході свого виступу на концерті у Кам'янці-Подільському продемонстрував активну взаємодію з молодими фанатам. У процесі виступу Пивоваров помітив, як його юні шанувальники у залі підспівують його пісням, і вирішив приєднатися до них.

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