Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров, который уже не раз сталкивался с различной критикой на шоу из-за своих эмоциональных высказываний или даже из-за необычного пения, решил снова удивить. Артист, как известно, довольно популярный исполнитель, который активно выступает и поддерживает ВСУ, выпускает новые альбомы и продвигает украинское творчество.

Участвуя в песенном шоу "Голос" вместе с другими коллегами в качестве судьи, Пивоваров получает не только позитивные комментарии, но и критику. Решив ответить на довольно грубые слова украинцев, Пивоваров посмеялся над хейтерами и показал новое видео.

«Пивоваров против хейтеров» - написал певец под роликом, в котором изобразил сразу несколько разных ролей.

«Ну, хоть кто-то собрал всех Пивоваровых сразу, наконец 👏; Хейтеры вам Артема не задеть; Что ни песня то хит!); Обожаю Ваше творчество, спасибо; успех без хейтеров невозможен также))) пусть боятся себе дальше, додумался же;

А как теперь не удержаться и не спеть на концерте «бла-бла-бла»? помогите перестать это слышать; Это разрыв 😂 Это же нужно до такого додуматься» - пишут в сети украинцы Пивоварову в ответ.

Ранее Пивоваров в ходе своего выступления на концерте в Каменец-Подольском продемонстрировал активное взаимодействие с молодыми фанатам. В процессе выступления Пивоваров заметил, как его юные поклонники в зале подпевают его песням, и решил присоединиться к ним.

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