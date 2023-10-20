Тарологиня повідомила, чого чекати українцям вже цієї зими.
Особистий розклад за картами Таро Наталія Тарковська опублікувала у своєму youtube-каналі.
"Загалом, що у нас чекає взимку - наші справи підуть вгору, справи будуть кращі. Успіх, нас чекає успіх взимку - це добре Напад, що був на Україну - він буде в минулому і все перевернеться з ніг на голову. Те, що робили росіяни нам - це буде вже на їх території", - каже Тарковська.
Карти Таро показали, що в Україні буде дуже багато роботи, зокрема, по відбудові.
"Нас чекають скандали, склоки всередині країни, будуть викривати зрадників, будуть викривати корупціонерів, їх будуть садити - будуть розборки всередині країни. Зараз більше займаються зовнішнім ворогом, взимку вже будуть розкривати ворогів які всередині країни", - повідомила Тарковська.
За словами тарологині, взимку в Україні будуть відбуватися рішучі дії - буде повне усвідомлення того, що відбувається в країні.
"Кожен відповідає за себе, всі будуть як один в Україні. Ми всі частина цього суспільства і від кожного залежить чи є в нас хабарники, чи є в нас зрадники - на це буде дуже велика увага приділятися", - додала Тарковська.
Також тарологиня повідомила, що партнери будуть продовжувати нам допомагати. Відносини з сусідами, крім росії, будуть добрими, зокрема з Польщею, українці будуть з об'єднуватись та між нашими країнами буде більше спільного.
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