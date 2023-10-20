Відома українська тарологиня розповіла, що чекає мешканців України взимку та чи підуть наші справи вгору найближчим часом.

Тарологиня повідомила, чого чекати українцям вже цієї зими.

Особистий розклад за картами Таро Наталія Тарковська опублікувала у своєму youtube-каналі.

"Загалом, що у нас чекає взимку - наші справи підуть вгору, справи будуть кращі. Успіх, нас чекає успіх взимку - це добре Напад, що був на Україну - він буде в минулому і все перевернеться з ніг на голову. Те, що робили росіяни нам - це буде вже на їх території", - каже Тарковська.

Карти Таро показали, що в Україні буде дуже багато роботи, зокрема, по відбудові.

"Нас чекають скандали, склоки всередині країни, будуть викривати зрадників, будуть викривати корупціонерів, їх будуть садити - будуть розборки всередині країни. Зараз більше займаються зовнішнім ворогом, взимку вже будуть розкривати ворогів які всередині країни", - повідомила Тарковська.

За словами тарологині, взимку в Україні будуть відбуватися рішучі дії - буде повне усвідомлення того, що відбувається в країні.

"Кожен відповідає за себе, всі будуть як один в Україні. Ми всі частина цього суспільства і від кожного залежить чи є в нас хабарники, чи є в нас зрадники - на це буде дуже велика увага приділятися", - додала Тарковська.

Також тарологиня повідомила, що партнери будуть продовжувати нам допомагати. Відносини з сусідами, крім росії, будуть добрими, зокрема з Польщею, українці будуть з об'єднуватись та між нашими країнами буде більше спільного.

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