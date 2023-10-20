Известная украинская тарологиня рассказала, что ждет жителей Украины зимой и пойдут ли наши вверх дела в ближайшее время.

Тарологиня сообщила, чего ждать украинцам уже этой зимой.

Личный расклад по картам Таро Наталья Тарковская опубликовала в своем youtube канале.

"В общем, что у нас ждет зимой - наши дела пойдут вверх, дела будут лучше. Успех, нас ждет успех зимой - это хорошо Нападение, которое было на Украине - он будет в прошлом и все перевернется с ног на голову. То, что делали россияне нам – это будет уже на их территории”, – говорит Тарковская.

Карты Таро показали, что в Украине будет очень много работы, в частности по восстановлению.

"Нас ждут скандалы, склоки внутри страны, будут разоблачать предателей, будут разоблачать коррупционеров, их будут сажать – будут разборки внутри страны. Сейчас больше занимаются внешним врагом, зимой уже будут раскрывать врагов внутри страны", - сообщила Тарковская.

По словам тарологини, зимой в Украине будут происходить решительные действия – будет полное осознание того, что происходит в стране.

"Каждый отвечает за себя, все будут как один в Украине. Мы все часть этого общества и от каждого зависит, есть ли у нас взяточники, есть ли у нас предатели - на это будет очень большое внимание уделяться", - добавила Тарковская.

Также тарологиня сообщила, что партнеры будут продолжать нам помогать. Отношения с соседями, кроме России, будут хорошими, в частности с Польшей, украинцы будут объединяться и между нашими странами будет больше общего.

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