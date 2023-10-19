У музиканта і лідера гурту «Воплі Відоплясова» Олега Скрипки є свої рецепти, які допомогають йому зберігати гарне самопочуття, бадьорий настрій і міцний імунітет.

Один з таких секретів Олега Скрипки – це чай, пише Politeka.net.

По рецепту лікувального чаю від Олега Скрипки знадобиться сушене листя порічки, малини та ожини. Заливаємо окропом і даємо настоятися три хвилини. Додаємо меду за смаком.

«Будете здоровенькі», - каже Олег Скрипка про властивості чаю, якщо його пити, наприклад, кожного ранку.

Ще один рецепт здоров’я Олега Скрипки – незвичайний смузі. І незвичайний він тим, що для нього потрібні листя щавля.

Отже збиваємо у блендері щавель, заморожену полуницю, лимон та мед.

«Ням-ням!», - запевняє Олег Скрипка стосовно смакових якостей такого смузі.

Зазначимо, що щавель у смузі не випадковість. Адже листя щавлю неймовірно багаті вітамінами А, В2, В6, магнієм, залізом, фосфором, калієм і клітковиною.

Щавель також містить вітаміни C, K, E, ефірні масла, щавлеву і інші кислоти, поліфенольні кислоти, флавоноїди і антоціани.

Щавель в раціоні укріплює імунну систему та покращує стан шкіри, зміцнює кістки та сприяє здоров'ю мікрофлори кишківника.

Вживання щавлю позбавляє від цинги, авітамінозів, анемії, 100 г цієї рослини містить 55% добової норми вітаміну С.

Щавель використовують для лікування серця і кровоносних судин. Щавлева кислота виводить з організму шкідливий холестерин, підтримує м'язи і нерви в тонусі.

Молоде листя щавля добре додавати в салати, а з пізнього врожаю – варити зелений борщ та навіть додавати в лимонади.

Однак слід пам’ятати – щавель не рекомендується вживати занадто часто і у великих кількостях. Перевищення норми може призвести до утворення каменів у нирках і вимивання кальцію з організму.

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