Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка несподівано вирішив звернутися до українців по допомогу та підтримку.

"Тому що ворог відкрив потужний інформаційний фронт. Я та багато інших відомих українців, патріотичних українців знаходимось під потужними інформаційними атаками. Створюється контент, беруться інтервʼю, інтерпретуються, ставляться акценти і, на жаль, це працює", — заявив Олег Скрипка у своєму відеозверненні.

Скрипка розповів, що за кордоном створюється його імідж як фашиста та терориста, через що на рівні мерій європейських міст скасовуються його концерти.

Олег Скрипка

"В Україні абсолютно інші акценти виставляються: що я колаборант, ненавиджу природу, жінок, світ. В решті решт, що відбувається - не відбуваються концерти, на яких ми збираємо кошти, допомогу військовим, дітям, переселенцям, пораненим. Але найстрашніше, що знищується консолідація українського суспільства", — наголосив лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Олег Скрипка переконаний, що скандали навколо нього — робота росіян, які колись так само "попрацювали" над образами Мазепи, Шухевича, Бандери, Петлюри, Махна та інших наших діячів.

Олег Скрипка

"Друзі, давайте включати критичний розум, консолідуватися, обʼєднуватися серцями, допомагати і підтримувати один одного і не вестися на цю жахливу зброю інформаційну", — додав музикант.

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