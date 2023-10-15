Лідер гурту "Воплі Відоплясова", відомий музикант Олег Скрипка за останній час зробив чимало обурливих заяв, особливо стосовно жінок.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка несподівано вирішив звернутися до українців по допомогу та підтримку.

"Тому що ворог відкрив потужний інформаційний фронт. Я та багато інших відомих українців, патріотичних українців знаходимось під потужними інформаційними атаками. Створюється контент, беруться інтервʼю, інтерпретуються, ставляться акценти і, на жаль, це працює", — заявив Олег Скрипка у своєму відеозверненні.

Скрипка розповів, що за кордоном створюється його імідж як фашиста та терориста, через що на рівні мерій європейських міст скасовуються його концерти.

"В Україні абсолютно інші акценти виставляються: що я колаборант, ненавиджу природу, жінок, світ. В решті решт, що відбувається - не відбуваються концерти, на яких ми збираємо кошти, допомогу військовим, дітям, переселенцям, пораненим. Але найстрашніше, що знищується консолідація українського суспільства", — наголосив лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Олег Скрипка переконаний, що скандали навколо нього — робота росіян, які колись так само "попрацювали" над образами Мазепи, Шухевича, Бандери, Петлюри, Махна та інших наших діячів.

"Друзі, давайте включати критичний розум, консолідуватися, обʼєднуватися серцями, допомагати і підтримувати один одного і не вестися на цю жахливу зброю інформаційну", — додав музикант.

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