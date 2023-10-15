Лидер группы "Вопли Видоплясова", известный музыкант Олег Скрипка за последнее время сделал немало возмутительных заявлений, особенно в отношении женщин.

В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка неожиданно решил обратиться к украинцам за помощью и поддержкой.

"Потому что враг открыл мощный информационный фронт. Я и многие другие известные украинцы, патриотические украинцы находимся под мощными информационными атаками. Создается контент, берутся интервью, интерпретируются, ставятся акценты и, к сожалению, это работает", — заявил Олег Скрипка в своем видеообращении.

Скрипка рассказал, что за границей создается его имидж как фашиста и террориста, из-за чего на уровне мэрий европейских городов отменяются его концерты.

"В Украине абсолютно другие акценты выставляются: что я коллаборант, ненавижу природу, женщин, мир. В конце концов, что происходит - не проходят концерты, на которых мы собираем средства, помощь военным, детям, переселенцам, раненым. Но самое страшное, что уничтожается консолидация украинского общества", - подчеркнул лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Олег Скрипка убежден, что скандалы вокруг него — работа россиян, которые когда-то так же поработали над образами Мазепы, Шухевича, Бандеры, Петлюры, Махно и других наших деятелей.

"Друзья, давайте включать критический ум, консолидироваться, объединяться сердцами, помогать и поддерживать друг друга и не вестись на это ужасное информационное оружие", — добавил музыкант.

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