Музикант і лідер «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка нарвався на нову критику з боку українців через своє нові заяви.

У своєму новому інтерв’ю Олег Скрипка зробив чергові скандальні заяви, пише Politeka.net.

Олег Скрипка у розмові з Олексієм Сухановим заявив, що красиві жінки "самі винні" у тому, що потерпають від насилля. А фемінізм — це "незрілість жінок".

"Красиві жінки себе хамовито ведуть до чоловіка. Дуже часто вони холодні. Коли ви себе холодно поводите, ви кращих чоловіків відштовхуєте, а биків, як жертви, розпалюєте. Тому, красиві жінки, ви притягуєте до себе агресивних чоловіків і страждаєте від насильства", - зокрема заявив Олег Скрипка.

Олег Скрипка вважає, що фемінізму в Україні немає, але є "деякі радикальні феміністки", які не поважають чоловіків і хочуть "побудувати свій амазонський світ" без них.

Олег Скрипка, як виявилося, також страждає від гендерної нерівності в Україні, адже більшість магазинів з жіночим одягом розташовані на перших-других поверхах, у той час як чоловічий одяг представлено вище.

Крім того, Олег Скрипка зазначив, що в його оточенні більше страждають від жіночого абʼюзу, ніж від чоловічого. На думку Олега Скрипки, жінка більше захищена законом, а чоловіку навпаки важче відстоювати свої права.

Нові заяви Олега Скрипки геть не сподобались деяким українцям і особливо українкам.

У своїх коментарях но інтерв’ю українці зазначають, що Олег Скрипка їх все більше розчаровує і йому краще співати, ніж ділитися своїми думками з пресою.

«Олеже! не давайте інтерв’ю! Просто співайте! Не гвалтуйте наш мозок»,

«Пане Олексію, ну Ви і жук! Вмієте поставить запитання так, що людина, не розуміючи того, відкривають свою істину натуру! Моя повага до пана Скрипки після цього інтерв'ю луснула, як вузькі штани на товстої сраці! Він безхребетна людина, пристосуванець. Так просто ховатися за словами: хейтом, іпсо, незрілістю і нести повну ...»,

«Олег Скрипка - людина котру я поважала до цього інтервʼю… каламбур в його голові і на язиці»,

«З логікою у Скрипки тяжко,жінка яка заробляє, готує і дітей виховує, то це матріархат. Він сам не знає, що меле.І на кухні жінка повинна бути, і заробляти, тоді нащо ти їй здався зі своїм патріархатом?»,

«Одне розчарування»,

«Поплавлений на всю голову. Дітей, особливо дочок, дуже жаль»,

«Шкода Скрипку, як людину.Він уже так старався дати правильні відповіді на запитання,аж мозок плавився,голова розболілася,а закопав себе, ще більше.Краще йому інтерв'ю взагалі не давати», - коментують українці нові заяви Олега Скрипки.

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