Музыкант и лидер «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка нарвался на новую критику со стороны украинцев из-за своих новых заявлений.

В своем новом интервью Олег Скрипка сделал очередные скандальные заявления, пишет Politeka.net.

Олег Скрипка в разговоре с Алексеем Сухановым заявил, что красивые женщины "сами виноваты" в том, что страдают от насилия. А феминизм - это "незрелость женщин".

"Красивые женщины себя хамовито ведут к мужчине. Очень часто они холодные. Когда вы себя холодно ведете, вы лучших мужчин отталкиваете, а быков, как жертвы, разжигаете. Поэтому, красивые женщины, вы притягиваете к себе агрессивных мужчин и страдаете от насилия" , – в частности заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка считает, что феминизма в Украине нет, но есть "некоторые радикальные феминистки", которые не уважают мужчин и хотят "построить свой амазонский мир" без них.

Олег Скрипка, как оказалось, также страдает гендерным неравенством в Украине, ведь большинство магазинов с женской одеждой расположены на первых-вторых этажах, в то время как мужская одежда представлена ​​выше.

Кроме того, Олег Скрипка отметил, что в его окружении больше страдают от женского абьюза, чем от мужского. По мнению Олега Скрипки, женщина больше защищена законом, а мужчине, наоборот, труднее отстаивать свои права.

Новые заявления Олега Скрипки не понравились некоторым украинцам и особенно украинкам.

В своих комментариях еще интервью украинцы отмечают, что Олег Скрипка их все больше разочаровывает и ему лучше петь, чем делиться своими мыслями с прессой.

«Олег! не давайте интервью! Просто пойте! Не насилуйте наш мозг»,

«Господин Алексей, ну Вы и жук! Умеете задать вопрос так, что человек, не понимая того, открывает свою истину натуру! Мое уважение к господину Скрипке после этого интервью лопнуло, как узкие штаны на толстой жопе! Он беспозвоночный человек, приспособленец. Так просто прятаться за словами: хейтом, ипсо, незрелостью и нести полную... »

«Олег Скрипка – человек которого я уважала до этого интервью… каламбур в его голове и на языке»,

«С логикой у Скрипки тяжело, женщина зарабатывающая, которая готовит и детей воспитывающая, так это матриархат. Он сам не знает, что мелет. И на кухне женщина должна быть и зарабатывать, тогда зачем ты ей сдался со своим патриархатом?»,

«Одно разочарование»,

«Поплавленный на всю голову. Детей, особенно дочерей, очень жалко»,

«Жаль Скрипку, как человека. Он уже так старался дать правильные ответы на вопросы, так что мозг плавился, голова разболелась, а закопал себя еще больше. Лучше ему интервью вообще не давать», - комментируют украинцы новые заявления Олега Скрипки.

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