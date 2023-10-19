У музыканта и лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки есть свои рецепты, которые помогают ему сохранять хорошее самочувствие, бодрое настроение и крепкий иммунитет.

Один из таких секретов Олега Скрипки – это чай, пишет Politeka.net.

По рецепту лечебного чая от Олега Скрипки понадобятся сушеные листья смородины, малины и ежевики. Заливаем крутым кипятком и даем настояться три минуты. Добавляем мед по вкусу.

«Будете здоровенькие» , – говорит Олег Скрипка о свойствах чая, если его пить, например, каждое утро.

Еще один рецепт здоровья Олега Скрипки – необычный смузи. И необычен он тем, что для него нужны листья щавеля.

Итак, взбиваем в блендере щавель, замороженную клубнику, лимон и мед.

«Ням-ням!», - уверяет Олег Скрипка относительно вкусовых качеств такого смузи.

Отметим, что щавель в смузи не случайность. Ведь листья щавеля невероятно богаты витаминами А, В2, В6, магнием, железом, фосфором, калием и клетчаткой.

Щавель также содержит витамины C, K, E, эфирные масла, щавелевую и другие кислоты, полифенольные кислоты, флавоноиды и антоцианы.

Щавель в рационе укрепляет иммунную систему и улучшает состояние кожи, укрепляет кости и способствует здоровью микрофлоры кишечника.

Употребление щавеля избавляет от цинги, авитаминозов, анемии, 100 г этого растения содержит 55% суточной нормы витамина С.

Щавель используют для лечения сердца и кровеносных сосудов. Щавелевая кислота выводит из организма вредный холестерин, поддерживает мышцы и нервы в тонусе.

Молодые листья щавеля хорошо добавлять в салаты, а из позднего урожая – варить зеленый борщ и даже добавлять в лимонады.

Однако следует помнить – щавель не рекомендуется употреблять слишком часто и в больших количествах. Превышение нормы может привести к образованию камней в почках и вымыванию кальция из организма.

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