На своїй сторінці в Instagram лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка емоційно покоментував звістку про смерть легендарної української співачки Ніни Матвієнко.

"Ніна Митрофанівна була і є для мене і багатьох українців надважливою особистістю. Так, саме з вуст пані Ніни у ще давні радянські часи з телевізора я почув уперше українську пісню, коли ще жив і вчився у школі на теренах московії. То було найкраще, що ми могли тоді чути, і саме це, напевно, спонукало мене згодом свідомо стати українцем", — пише Олег Скрипка.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Скрипка заявив, що важливо, аби українці зараз усвідомили, що з Ніною Матвієнко відійшла ціла епоха тих людей, які за радянських часів з високою якістю, душевністю і любов'ю несли і зберегли українську пісню, український дух.

"Саме вони дарували нам той безцінний спадок. І, ймовірно, без цього спадку, не було б взагалі можливо уявити українську державність. Бо українці століттями зберігли свою ідентичність у тому числі завдяки пісні", — переконаний Олег Скрипка.

Скрипка розповів, що мав спільні проєкти з Ніною Матвієнко, продюсував її альбом барокової староукраїнської пісні, протягом багатьох років вони разом відкривали фестиваль "Країна Мрій" піснею "Купалочка".

"Мені б дуже хотілося, щоб у цьому бурхливому агресивному медійному потоці, який нищівною зливою спадає нам на голову, вуха і уми, все ж таки ми змогли відділити зерна від плевел і зрозуміти, що є ціннисним для нас, українців, для молоді, для сучасності.

Досить непомітно пішли від нас такі велетні української пісні, як Дмитро Гнатюк, Василь Гонтарський. Саме вони творили шедеври української пісенності, ці наші менестрелі відтворювали чисту, джерельну енергію нашої землі, пронесли її через важкі роки, десятиліття радянської і після радянської колонізації", — наголосив Олег Скрипка.

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