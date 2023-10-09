На своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка эмоционально прокомментировал известие о смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко.

"Нина Митрофановна была и есть для меня и многих украинцев сверхважной личностью. Да, именно из уст госпожи Нины в еще давние советские времена с телевизора я услышал впервые украинскую песню, когда еще жил и учился в школе на территории московии. Это было лучшее, что мы могли тогда слышать, и именно это, наверное, побудило меня сознательно стать украинцем", — пишет Олег Скрипка.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка заявил, что важно, чтобы украинцы сейчас осознали, что с Ниной Матвиенко отошла целая эпоха тех людей, которые в советское время с высоким качеством, душевностью и любовью несли и сохранили украинскую песню, украинский дух.

"Именно они дарили нам то бесценное наследие. И, вероятно, без этого наследия, не было бы вообще возможно представить украинскую государственность. Потому что украинцы веками сохранили свою идентичность в том числе благодаря песне", - убежден Олег Скрипка.

Скрипка рассказал, что имел общие проекты с Ниной Матвиенко, продюсировал ее альбом барочной староукраинской песни, на протяжении многих лет они вместе открывали фестиваль "Країна Мрій" песней "Купалочка".

"Мне бы очень хотелось, чтобы в этом бурном агрессивном медийном потоке, который сокрушительным ливнем падает нам на голову, уши и умы, все же мы смогли отделить зерна от плевел и понять, что ценно для нас, украинцев, для молодежи, для современности.

Достаточно незаметно ушли от нас такие великаны украинской песни, как Дмитрий Гнатюк, Василий Гонтарский. Именно они творили шедевры украинской песенности, эти наши менестрели воспроизводили чистую, родниковую энергию нашей земли, пронесли ее через тяжелые годы, десятилетия советской и после советской колонизации", - подчеркнул Олег Скрипка.

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