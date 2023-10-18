Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, сьогодні зранку на Житомирщині сталося горе – загинула крихітна дитина.
За словами рятувальників, немовля стало жертвою пожежі.
Вогонь спалахнув сьогодні зранку в квартирі 9-поверхового житлового будинку в м. Бердичів.
«Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися», - розповіли рятувальники.
Коли на місце пожежі приїхали рятувальники, квартира вже повністю була охоплена полум’ям.
«Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина», - розповіли в ДСНС.
Рятувальники зайшли в квартиру і знайшли немовля в колисці.
Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі, але, на жаль, він вже був без ознак життя.
Причини трагічної пожежі наразі встановлюються.
Раніше в ДСНС розповіли про трагічну загибель чоловіка на Харківщині.
Подія сталася на території Ізюмського району, у полі.
"Там підірвався трактор на невідомому боєприпасі. Тракторист, чоловік 1971 року народження, загинув на місці", - повідомили рятувальники.
В ДСНС, звертаючись до українців, закликалибути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях.
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