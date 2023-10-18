Смертельна автокатастрофа сталася у Тернопільській області, в ДСНС розповіли обставини трагедії.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, жахлива автокатастрофа сталася на автодорозі поблизу с. Озерна Тернопільського району.

За словами рятувальників, відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів.

«Водій та пасажир, які перебували в легковому авто загинули на місці події. Також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні», - повідомили в ДСНС.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблих, а також вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці трагедії.

Додамо, що ще одна страшна автокатастрофа сталася під Львовом – мікроавтобус влетів у вантажівку. Внаслідок зіткнення травми отримали п’ятеро людей.

Серед постраждалих є діти віком 4 та 10 років.

Раніше стало відомо про трагедію на Миколаїівщині. Там внаслідок ДТП постраждали 4 людини, одна жінка загинула.

Автокатастрофа сталася на 210 км автошляху Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок події автівки загорілися.

«В результаті зіткнення постраждали пасажири одного із авто: чоловік, жінка та двоє дівчаток, 13 і 15 років. Їх госпіталізовано до лікарні.

На жаль, пасажирка, іншого автомобіля, жінка, 1973 р.н., від отриманих травм під час надання медичної допомоги загинула на місці», - розповідали рятувальники.

Причини трагедії встановлюють правоохоронці.

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