Смертельная автокатастрофа произошла в Тернопольской области, в ГСЧС рассказали обстоятельства трагедии.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, ужасная автокатастрофа произошла на автодороге вблизи с. Озерная Тернопольского района.

По словам спасателей, произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей.

«Водитель и пассажир, находившиеся в легковом авто, погибли на месте происшествия. Также погиб пассажир грузового автомобиля, а водитель данного транспортного средства госпитализирован в больницу», - сообщили в ГСЧС.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали погибших, а также приняли меры по недопущению возникновения пожара на месте трагедии.

Добавим, что еще одна страшная автокатастрофа произошла во Львове – микроавтобус влетел в грузовик. В результате столкновения травмы получили пять человек.

Среди пострадавших есть дети 4 и 10 лет.

Ранее стало известно о трагедии в Николаевской области. Там в результате ДТП пострадали 4 человека, одна женщина погибла.

Автокатастрофа произошла на 210 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия автомобили загорелись.

«В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто: мужчина, женщина и две девочки, 13 и 15 лет. Они госпитализированы в больницу.

К сожалению, пассажирка, другого автомобиля, женщина, 1973 г.р., от полученных травм при оказании медицинской помощи погибла на месте», - рассказывали спасатели.

Причины трагедии устанавливают правоохранители.

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