Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, ужасная автокатастрофа произошла на автодороге вблизи с. Озерная Тернопольского района.
По словам спасателей, произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей.
«Водитель и пассажир, находившиеся в легковом авто, погибли на месте происшествия. Также погиб пассажир грузового автомобиля, а водитель данного транспортного средства госпитализирован в больницу», - сообщили в ГСЧС.
Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали погибших, а также приняли меры по недопущению возникновения пожара на месте трагедии.
Добавим, что еще одна страшная автокатастрофа произошла во Львове – микроавтобус влетел в грузовик. В результате столкновения травмы получили пять человек.
Среди пострадавших есть дети 4 и 10 лет.
Ранее стало известно о трагедии в Николаевской области. Там в результате ДТП пострадали 4 человека, одна женщина погибла.
Автокатастрофа произошла на 210 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия автомобили загорелись.
«В результате столкновения пострадали пассажиры одного из авто: мужчина, женщина и две девочки, 13 и 15 лет. Они госпитализированы в больницу.
К сожалению, пассажирка, другого автомобиля, женщина, 1973 г.р., от полученных травм при оказании медицинской помощи погибла на месте», - рассказывали спасатели.
Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Последние новости Украины:
Новый смертельный взрыв – помочь было невозможно.
Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью.
Новые армии, миллионы боеприпасов и не только – разведка раскрыла пугающие планы РФ на 2024 год.