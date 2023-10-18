Новий смертельний вибух пролунав неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Там ввечері 17 жовтня під час робіт в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ, сталася пожежа.

«52-річний водій трактора загинув на місці», - розповіли в ОДА про наслідки трагедії.

Також повідомляється, що протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Крім того, на Куп'янському напрямку російські окупанти не полишають спроб просунутися вперед.

«За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки. Під вогнем ЗСУ ворог з втратами повернувся на вихідні позиції», - йдеться у повідомленні ОДА.

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти били ракетами по Запоріжжю. Росія випустила по сплячому місту 6 ракет, одна з них влучила у багатоповерхівку.

На жаль, є загиблі, поранені, зниклі безвісти. Зруйновано квартири кількох підʼїздів, рятувальники продовжують розбирати завали.

На новий жахливий удар відреагував президент Володимир Зеленський.

«Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти».

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