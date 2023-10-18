Новый смертельный взрыв прогремел недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Там вечером 17 октября во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ, произошел пожар.

«52-летний водитель трактора погиб на месте», – рассказали в ОГА о последствиях трагедии.

Также сообщается, что за прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Кроме того, на Купянском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед.

«За минувшие сутки наши защитники отбили 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки. Под огнем ВСУ враг с потерями вернулся на исходные позиции», – говорится в сообщении ОГА.

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты били ракетами по Запорожью. Россия выпустила по спящему городу 6 ракет, одна из них попала в многоэтажку.

К сожалению, есть погибшие, раненые, пропавшие без вести. Разрушены квартиры нескольких подъездов, спасатели продолжают разбирать завалы.

На новый ужасающий удар отреагировал президент Владимир Зеленский.

«Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть».

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