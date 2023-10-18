Трагедия произошла сегодня утром в Житомирской области, в ГСЧС рассказали об ее обстоятельствах.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня утром в Житомирской области произошло горе – погиб крошечный ребенок.

По словам спасателей, ребенок стал жертвой пожара.

Огонь вспыхнул сегодня утром в квартире 9-этажного жилого дома в Бердичеве.

«Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться», - рассказали спасатели.

Когда на место пожара приехали спасатели, квартира уже полностью была охвачена пламенем.

«Мать с детьми находилась во дворе, однако сообщила, что внутри дома находится еще один ее маленький ребенок», - рассказали в ГСЧС.

Спасатели зашли в квартиру и нашли младенца в люльке.

Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания, но, к сожалению, он уже был без признаков жизни.

Причины трагического пожара устанавливаются.

Ранее в ГСЧС рассказали о трагической гибели мужчины на Харьковщине.

Событие произошло на территории Изюмского района, в поле.

"Там подорвался трактор на неизвестном боеприпасе. Тракторист, мужчина 1971 года рождения, погиб на месте", - сообщили спасатели.

В ГСЧС, обращаясь к украинцам, призывали быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности на деоккупированных территориях.

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