Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня утром в Житомирской области произошло горе – погиб крошечный ребенок.
По словам спасателей, ребенок стал жертвой пожара.
Огонь вспыхнул сегодня утром в квартире 9-этажного жилого дома в Бердичеве.
«Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться», - рассказали спасатели.
Когда на место пожара приехали спасатели, квартира уже полностью была охвачена пламенем.
«Мать с детьми находилась во дворе, однако сообщила, что внутри дома находится еще один ее маленький ребенок», - рассказали в ГСЧС.
Спасатели зашли в квартиру и нашли младенца в люльке.
Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания, но, к сожалению, он уже был без признаков жизни.
Причины трагического пожара устанавливаются.
Ранее в ГСЧС рассказали о трагической гибели мужчины на Харьковщине.
Событие произошло на территории Изюмского района, в поле.
"Там подорвался трактор на неизвестном боеприпасе. Тракторист, мужчина 1971 года рождения, погиб на месте", - сообщили спасатели.
В ГСЧС, обращаясь к украинцам, призывали быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности на деоккупированных территориях.
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