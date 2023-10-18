Зірковий фотограф Вадим Яцун розповів, що саме редагує у своїх фотографіях Віталій Козловський.

Зірковий фотограф Вадим Яцун розповів про фотошоп Віталія Козловського. Про це експерт поділився в ефірі телеканалу СТБ.

"100% відредаговані фотографії, я бачу використання фейсапу, видозмінені вилиці, заблюрену шкіру. Йому абсолютно не потрібен фотошоп, тому що я працював з ним у реальному житті і він виглядає просто чудово", - розповів фахівець у коментарі.

Варто зазначити, що Віталій Козловський – відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість пішла захищати Україну та перебуває на фронті. А нещодавно артист розповів, що його зарплату забирає Ігор Кондратюк.

"Зараз мчить багато новин з цього приводу і через купи домислів і вигадок, якими це обросло, вважаю за потрібне прокоментувати:

Суди та виконавчі провадження з колишнім продюсером тривають понад 10 років. Важливо. Ці суди – не наслідок порушення будь-якого договору. Не наслідок того, що я був винний гроші, чи в мене їх вклали, а я не повернув. Я пішов, не винен ні копійки", - зазначив зірка.

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