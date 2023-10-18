Звездный фотограф Вадим Яцун рассказал, что именно редактирует в своих фотографиях Виталий Козловский.

Звездный фотограф Вадим Яцун рассказал о фотошопе Виталия Козловского. Об этом эксперт поделился в эфире на телеканале СТБ.

"100% отредактированные фотографии, я вижу использование фейсапу, видоизмененные скулы, заблюренная кожа. Ему абсолютно не нужен фотошоп, потому что я работал с ним в реальной жизни и он выглядит просто прекрасно", - рассказал специалист в комментарии.

Стоит отметить, что Виталий Козловский - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость пошел защищать Украину и находится на фронте. А не так давно артист рассказал, что его зарплату забирает Игорь Кондратюк.

"Сейчас несется много новостей по этому поводу и в силу груды домыслов и выдумок, которыми это обросло, считаю нужным прокомментировать:

Суды и исполнительные производства с бывшим продюсером длятся более 10 лет. Важно. Эти суды – не следствие нарушения какого-либо контракта. НЕ следствие того, что я был виноват деньги или в меня их вложили, а я не вернул. Я ушел, не будучи виноват ни копейки", - отметил звезда.

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