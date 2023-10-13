Скандал между украинским продюсером Игорем Кондратюком и певцом Виталием Козловским продолжается даже в социальной сети.

В украинского певца Виталия Козловского в своем Instagram-аккаунте продолжаются разбирательства с Игорем Кондратюком. Дело в том, что ранее он поделился сложной ситуацией, связанной с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который присваивает значительную часть его военной зарплаты.

Судебные разбирательства по этому вопросу длительны — уже десять лет. В этот период Козловский уже выплатил 1 миллион гривен, но перед ним по-прежнему стоит задача погасить долг еще в размере 2 миллионов гривен. Певец обращался к Кондратюку с просьбой отсрочить взыскание во время его военной службы, но получил отказ.

Согласно объяснениям Кондратюка, средства с военной зарплаты Козловского изымает исполнительная служба из-за систематических нарушений авторских прав. Продюсер дерзко посоветовал Козловскому более детально объяснить причины задержки выплаты:

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неучь, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - заявил Кондратюк. Впрочем, после массовой критики он сразу же удалил комментарий.

Козловский подметил: "Человек, который уверен в своей позиции, не будет удалять комментарий".

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Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

Также Politeka писала, что лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил на критику его "развлечений" во время войны.