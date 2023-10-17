Триває осінній коридор затемнень, але кризові ситуації не такі страшні і це дозволить досягти бажаного.

Сприятливий день на цьому тижні – п’ятниця, 20 жовтня.

Про це розповіла на своїй сторінці в Інстаграм відома астрологиня.

За її словами, 20 жовтня – з’єднання Меркурія і Сонця в Терезах.

«Дуже сприятливий період часу для прийняття обґрунтованих і чітких рішень. У діловій сфері рекомендується планувати і проводити зустрічі, складати плани спільної роботи, влаштовувати рекламні заходи», - каже астрологиня.

Також експерт з прогнозів повідомила, чого чекати від наступного дня, 21 жовтня. Це середній день у коридорі затемнень 14-18 жовтня.

«Не варто шукати логіки в тому, що відбувається – все здійснюється за дивним збігом обставин. На тлі того, що діється у світі, навряд чи можна очікувати чогось світлого в цей час. Ставки підвищуються, напруженість зростає, що сприяє кардинальним перетворенням світового ладу», - зазначає астрологиня.

Зазначимо, коридор затемнень розпочався з cонячного затемнення у знаку Терези 14 жовтня, а закінчиться місячним затемненням у Тельці 28 жовтня. Саме ці дві дати є найбільш важливими, однак вплив коридору затемнень відчуватиметься кілька днів до та після нього.

Астрологи наголошують, що саме у цей період можна вийти з важких ситуацій, які зайшли в глухий кут, позбавитися від непотрібного та завершити складні кармічні зв'язки.

На думку деяких астрологів, середина коридору затемнень заряджає енергією тільки найнеймовірніші події і негативно відбивається на запланованому.

Зазначимо, що коридор затемнень збільшує ризик конфліктів, сварок, зростає число смертей, злочинності. Можуть траплятися різні катаклізми, аварії на дорогах і авіакатастрофи.

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