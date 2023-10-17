Тиждень, який розпочався буде непростим, астрологиня дала Знакам Зодіаку поради, як прожити його спокійно і без потрясінь.

Так, серйозні рішення, каже астрологиня, краще відкласти, пише Politeka.net.

Адже, за словами Ірини, цей тиждень – період після затемнення сонця. Період, коли коли його програми починають активно проявлятись в реальності.

Як в індивідуальних долях, так і глобально, підкреслює астролог.

Астрологиня радить подбати про особисту безпеку.

«Беріть на контроль власну потребу домінувати, провокувати, маніпулювати і т.п., та не допускайте прояву цього щодо себе», - каже астролог на своїй сторінці в Інстаграм.

Також, згідно з новим астрологічним прогнозом, в особистих стосунках можливі кризи.

«Сприймайте це як необхідність і можливість для розвитку. Знаходьте точки дотику», - зазначає астрологиня.

Крім того, Ірина радить: «Відкладіть прийняття серйозних рішень до більш спокійних часів (листопад)».

Також астрологиня закликає подбати про здоровʼя.

«Особливо, якщо страждаєте на серцево-судинні захворювання. Краще уникати екстремальних розваг і спорту. Обирайте те, що надихає. Відпускайте застаріле», - дає поради астролог на тиждень до 22 жовтня.

Зазначимо, осінній коридор затемнень розпочався 14 жовтня і завершиться 28 жовтня. За словами астрологів, енергетику цього періоду люди почали відчувати навіть раніше - за три дні до початку, а на спад енергія піде лише з листопада.

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