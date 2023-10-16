Особливо обережними на цьому тижны треба бути представникам чотирьох Знаків Зодіаку.

Астрологиня назвала, яким самим.

Так, згідно з астрологічним прогнозом, каже астрологиня Ірина на своїй сторінці в Інстаграм, настав «непростий тиждень».

Адже відбулося затемнення сонця і, каже астрологиня, його програми починають перетворюватись у реальність.

Особливо астрологиня попередила представників чотирьох Знаків Зодіаку – Терези, Овни, Рак, Козеріг.

«На індивідуальному рівні - трансформації і турбулентність в усіх видах особистих стосунків, а також в питаннях здоровʼя, самоідентифікації і творчої реалізації/призначення», - попередила астрологиня.

За словами астролога Ірини, особливо уважно треба бути тим, хто народився в останні пʼять днів знаків Терези, Овен, Рак, Козеріг.

«Або має планети чи важливі точки в 25-30 градусах цих знаків у своїй натальній карті», - додала астрологиня.

Зазначимо, натальна карта, або астрологічна карта за датою народження, відображає розташування планет в ту мить, коли людина народилася, тому вона суто індивідуальна.

Натальна карта показує закладені в людині якості та шляхи, знання яких може допомогти стати кращим і розібратися зі своїми недоліками.

У всіх Знаків Зодіаку є загальні характеристики і вони формують основу особистості представників кожного з них. Тож при складанні та розшифровці натальної карти треба ці показники враховувати, адже вони мають величезний вплив на долю.

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