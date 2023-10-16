Особо осторожными в этой неделе надо быть представителям четырех Знаков Зодиака.

Астролог назвала, каким именно.

Так, согласно астрологическому прогнозу, говорит астролог Ирина на своей странице в Инстаграм, наступила «непростая неделя».

Ведь произошло затмение солнца и, говорит астролог, его программы начинают превращаться в реальность.

Особенно астролог предупредила представителей четырех знаков Зодиака – Весы, Овны, Рак, Козерог.

«На индивидуальном уровне – трансформации и турбулентность во всех видах личных отношений, а также в вопросах здоровья, самоидентификации и творческой реализации/назначения» , – предупредила астролог.

По словам астролога Ирины, особенно внимательно нужно быть тем, кто родился в последние пять дней знаков Весы, Овен, Рак, Козерог.

«Или имеет планеты или важные точки в 25-30 градусах этих знаков в своей натальной карте» , - добавила астрологиня.

Отметим, натальная карта или астрологическая карта по дате рождения отражает расположение планет в тот момент, когда человек родился, поэтому она сугубо индивидуальная.

Натальная карта показывает заложенные в человеке качества и пути, знание которых может помочь стать лучше и разобраться со своими недостатками.

У всех знаков зодиака есть общие характеристики и они формируют основу личности представителей каждого из них. Поэтому при составлении и расшифровке натальной карты следует эти показатели учитывать, ведь они оказывают огромное влияние на судьбу.

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