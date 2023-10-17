Неделя, которая началась будет непростой, астролог дала Знакам Зодиака советы, как прожить его спокойно и без потрясений.

Так, серьезные решения, говорит астролог, лучше отложить, пишет Politeka.net.

Ведь, по словам Ирины, эта неделя – период после затмения солнца. Период, когда его программы начинают активно проявляться в реальности.

Как в личных судьбах, так и глобально, подчеркивает астролог.

Астролог советует позаботиться о личной безопасности.

"Берите на контроль собственную потребность доминировать, провоцировать, манипулировать и т.п., и не допускайте проявления этого относительно себя" , - говорит астролог на своей странице в Инстаграм.

Также, согласно новому астрологическому прогнозу, в личных отношениях возможны кризисы.

«Воспринимайте это как необходимость и возможность развития. Находите точки соприкосновения» , - отмечает астролог.

Кроме того, Ирина советует: "Отложите принятие серьезных решений до более спокойных времен (ноябрь)".

Также астролог призывает позаботиться о здоровье.

«Особенно, если страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лучше избегать экстремальных развлечений и спорта. Выбирайте вдохновляющее. Отпускайте устаревшее» , - дает совет астролог на неделю до 22 октября.

Отметим, осенний коридор затемнений начался 14 октября и завершится 28 октября. По словам астрологов, энергетику этого периода люди начали чувствовать даже раньше - за три дня до начала, а на убыль энергия пойдет только с ноября.

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