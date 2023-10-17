Продолжается осенний коридор затемнений, но кризисные ситуации не так страшны и это позволит достичь желаемого.

Благоприятный день на этой неделе – пятница, 20 октября.

Об этом рассказала на своей странице в Инстаграм известная астролог.

По ее словам, 20 октября – соединение Меркурия и Солнца в Весах.

«Очень благоприятный период для принятия обоснованных и четких решений. В деловой сфере рекомендуется планировать и проводить встречи, составлять планы совместной работы, устраивать рекламные мероприятия» , – говорит астролог.

Также эксперт по прогнозам сообщила, чего ждать от следующего дня, 21 октября. Это средний день в коридоре затмений 14-18 октября.

«Не стоит искать логики в происходящем – все осуществляется по странному стечению обстоятельств. На фоне того, что происходит в мире, вряд ли можно ожидать чего-то светлого в это время. Ставки повышаются, напряженность растет, что способствует кардинальным преобразованиям мирового строя» , – отмечает астрологиня.

Отметим, коридор затмений начался с солнечного затмения в знаке Весы 14 октября, а закончится лунным затмением в Тельце 28 октября. Именно эти две даты наиболее важны, однако влияние коридора затмений будет ощущаться несколько дней до и после него.

Астрологи подчеркивают, что именно в этот период можно выйти из тяжелых ситуаций, зашедших в тупик, избавиться от ненужного и завершить сложные кармические связи.

По мнению некоторых астрологов, середина коридора затмений заряжает энергией только самые невероятные события и негативно отражается на запланированном.

Отметим, что коридор затмений увеличивает риск конфликтов, ссор, возрастает число смертей, преступности. Могут случаться разные катаклизмы, аварии на дорогах и авиакатастрофы.

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