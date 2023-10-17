Так, стало відомо, що російські загарбники вночі вдарили ракетами по гуртожитку у Слов’янську.
Голова військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що було два прильоти у центр міста по вулиці Свободи.
Ворожий снаряд влучив в гуртожиток аграрного університету.
На щастя, обійшлося без жертв.
На кадрах з місця атаки можна побачити, що руйнування значні.
Додамо, що під ворожою атакою перебувала Одещина.
Уламки одного зі збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйнували будівлю школи вітрильного спорту та ангар для зберігання майна, пошкоджені цивільні приватні катери та яхти.
Люди, на щастя, не травмувались, уточнили у Силах оборони півдня.
На фото з місця також можна побачити, що, незважаючи на те, що це були лише уламки ворожого дрона, руйнування дуже значні.
Нагадаємо, що минулої ночі вибух струсонув Миколаївщину.
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